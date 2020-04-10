Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 10 lira 75 kuruş, en yüksek 11 lira 20 kuruştan satıldı.
10.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:53
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 10 lira 75 kuruş, en yüksek 11 lira 20 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (Kg/ TL)
|En yüksek (Kg/ TL)
|Naturel Ham Zeytinyağı
|10,75
|11,20
|Siyah Salamura Zeytin
|8,00
|8,00
Kaynak: AA