Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 11 lira 75 kuruş, en yüksek 16 lira 75 kuruştan satıldı.
06.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:40
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 11 lira 75 kuruş, en yüksek 16 lira 75 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Naturel Ham Zeytinyağı
|11,75
|16,75
|Siyah Salamura Zeytin
|4,75
|9,00
Kaynak: AA