Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 25 kuruş, en yüksek 15 liradan satıldı.
27.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:32
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 25 kuruş, en yüksek 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Kuru incir
|10,25
|15,00
|Aydın Kestanesi
|13,50
|13,50
|Naturel Ham Zeytinyağı
|10,00
|16,00
|Siyah Salamura Zeytin
|3,00
|4,00
Kaynak: AA