Aydın Ticaret Borsası Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 15 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 15 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira Kuru incir 15,00 24,00 St1 Mahlıç 10,40 10,80 Naturel ham zeytinyağı 14,10 14,10 Siyah salamura zeytin 7,00 7,00

Kaynak: AA