Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 15 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
13.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:04
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 15 lira, en yüksek 24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Kuru incir
|15,00
|24,00
|St1 Mahlıç
|10,40
|10,80
|Naturel ham zeytinyağı
|14,10
|14,10
|Siyah salamura zeytin
|7,00
|7,00
Kaynak: AA