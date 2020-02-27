Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 50 kuruş, en yüksek 16 lira 50 kuruştan satıldı.
27.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:48
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 50 kuruş, en yüksek 16 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Kuru incir
|10,50
|16,50
|Aydın Kestanesi
|15,85
|15,85
|Natürel Ham Zeytinyağı
|11,00
|15,75
Kaynak: AA