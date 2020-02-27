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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 50 kuruş, en yüksek 16 lira 50 kuruştan satıldı.

27.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:48
Aydın Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 50 kuruş, en yüksek 16 lira 50 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,50 16,50
Aydın Kestanesi15,85 15,85
Natürel Ham Zeytinyağı11,00 15,75

Kaynak: AA

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