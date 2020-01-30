Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira 50 kuruştan, en yüksek 19 lira 60 kuruştan satıldı.
30.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:48
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira 50 kuruştan, en yüksek 19 lira 60 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Kuru incir
|12,50
|19,60
|St1 Mahlıç
|11,00
|11,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
|17,00
|17,00
|Siyah Salamura Zeytin
|11,00
|11,00
Kaynak: AA