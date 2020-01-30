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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira 50 kuruştan, en yüksek 19 lira 60 kuruştan satıldı.

30.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:48
Aydın Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 12 lira 50 kuruştan, en yüksek 19 lira 60 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir12,50 19,60
St1 Mahlıç11,00 11,00
Naturel Ham Zeytinyağı17,00 17,00
Siyah Salamura Zeytin11,00 11,00

Kaynak: AA
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