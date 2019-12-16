Aydın Ticaret Borsası

16.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:04

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 50 kuruş, en yüksek 16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira Kuru incir 10,50 16,00 Naturel ham zeytinyağı 14,00 17,80 Aydın kestanesi 12,75 16,50 Sıra mısır 1,14 1,14

Kaynak: AA