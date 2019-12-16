Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 50 kuruş, en yüksek 16 liradan satıldı.
16.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:04
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 50 kuruş, en yüksek 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Kuru incir
|10,50
|16,00
|Naturel ham zeytinyağı
|14,00
|17,80
|Aydın kestanesi
|12,75
|16,50
|Sıra mısır
|1,14
|1,14
Kaynak: AA