Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 14 lira 75 kuruştan satıldı.
03.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:44
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 14 lira 75 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Kuru incir
|10,00
|14,75
|Naturel Ham Zeytinyağı
|11,07
|16,55
|Siyah Salamura Zeytin
|7,75
|8,00
|Sıra Mısır
|1,11
|1,11
Kaynak: AA