Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 25 kuruş, en yüksek 22 lira 76 kuruştan satıldı.
26.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:22
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 25 kuruş, en yüksek 22 lira 76 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Kuru incir
|10,25
|22,76
|Naturel ham zeytinyağı
|11,25
|13,00
|Aydın kestanesi
|8,75
|15,00
Kaynak: AA