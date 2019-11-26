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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 25 kuruş, en yüksek 22 lira 76 kuruştan satıldı.

26.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:22
Aydın Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira 25 kuruş, en yüksek 22 lira 76 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,25 22,76
Naturel ham zeytinyağı 11,25 13,00
Aydın kestanesi8,75 15,00

Kaynak: AA
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