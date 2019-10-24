Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 9 ila 27 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru incir 9,00 27,00 Sıra mısır 1,131,17Naturel ham zeytinyağı 12,35 16,00.
24.10.2019 11:58
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 9 ila 27 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|9,00
|27,00
|Sıra mısır
|1,13
|1,17
|Naturel ham zeytinyağı
|12,35
|16,00
Kaynak: AA