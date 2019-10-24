Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 9 ila 27 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru incir 9,00 27,00 Sıra mısır 1,131,17Naturel ham zeytinyağı 12,35 16,00.

24.10.2019 11:58
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 9 ila 27 liradan işlem gördü

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru incir 9,00 27,00
Sıra mısır 1,131,17
Naturel ham zeytinyağı 12,35 16,00

Kaynak: AA
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