Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 9,90 lira, en yüksek 25 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 9,90 25,00 Sıra Mısır 1,10 1,18.
23.10.2019 12:44
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 9,90 lira, en yüksek 25 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|9,90
|25,00
|Sıra Mısır
|1,10
|1,18
Kaynak: AA