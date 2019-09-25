Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12,75 lira, en yüksek 25,50 liradan işlem gördü.

25.09.2019 14:58
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12,75 lira, en yüksek 25,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Sıra Mısır 1,18 1,22
Sıra Buğday 2,00 2,00
Siyah Salamura Zeytin 4,20 7,00
Kuru incir12,75 25,50
Naturel Ham Zeytinyağı


12,25 12,25

Kaynak: AA
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