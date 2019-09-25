Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12,75 lira, en yüksek 25,50 liradan işlem gördü.
25.09.2019 14:58
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12,75 lira, en yüksek 25,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Sıra Mısır
|1,18
|1,22
|Sıra Buğday
|2,00
|2,00
|Siyah Salamura Zeytin
|4,20
|7,00
|Kuru incir
|12,75
|25,50
| Naturel Ham Zeytinyağı
|12,25
|12,25
Kaynak: AA