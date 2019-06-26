Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 11 ila 16 liradan işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 11 ila 16 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Naturel Ham Zeytinyağı 11,00 16,00
Çam Fıstığı 245,00 350,00
Sıra Buğday 1,30 1,40

Kaynak: AA
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