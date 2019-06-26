Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 11 ila 16 liradan işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 11 ila 16 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel Ham Zeytinyağı
|11,00
|16,00
|Çam Fıstığı
|245,00
|350,00
|Sıra Buğday
|1,30
|1,40
Kaynak: AA
Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı
Son Dakika Haberleri