Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,98 ila 17,95 liradan işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,98 ila 17,95 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|10,98
|17,95
|Siyah zalamura zeytin
|6,00
|6,00
|Sıra buğday
|1,42
|1,42
Kaynak: AA
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