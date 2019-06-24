Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,98 ila 17,95 liradan işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,98 ila 17,95 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı 10,98 17,95
Siyah zalamura zeytin 6,00 6,00
Sıra buğday 1,42 1,42

Kaynak: AA
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