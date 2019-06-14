Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 16,50- 25 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 16,50- 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel Ham Zeytinyağı
|13,00
|17,95
|Kuru İncir
|16,50
|25,00
Kaynak: AA
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