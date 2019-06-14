Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 16,50- 25 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 16,50- 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Naturel Ham Zeytinyağı 13,00 17,95
Kuru İncir 16,50 25,00

Kaynak: AA
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