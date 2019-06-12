Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 15,50 ila 19,50 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 15,50 19,50 Naturel Ham Zeytinyağı 14,70 16,50 Siyah Salamura Zeytin.
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 15,50 ila 19,50 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|15,50
|19,50
|Naturel Ham Zeytinyağı
|14,70
|16,50
|Siyah Salamura Zeytin
|4,50
|7,75
|Sıra Buğday
|1,30
|1,42
Kaynak: AA