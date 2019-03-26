Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 10 ila 22 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 10,00 22,00 Naturel Ham Zeytinyağı 10,25 11,55 Siyah Salamura Zeytin.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 10 ila 22 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|10,00
|22,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
|10,25
|11,55
|Siyah Salamura Zeytin
|6,60
|6,60
Kaynak: AA