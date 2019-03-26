Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 10 ila 22 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 10,00 22,00 Naturel Ham Zeytinyağı 10,25 11,55 Siyah Salamura Zeytin.

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 10 ila 22 liradan işlem gördü

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 10,00 22,00
Naturel Ham Zeytinyağı 10,25 11,55
Siyah Salamura Zeytin 6,60 6,60

Kaynak: AA
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