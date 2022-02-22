Aydın Ticaret Borsası
AA, Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 60 lira, en yüksek 63,50 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 60 lira, en yüksek 63,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Natürel ham zeytinyağı
|37,81
|43,00
|???????Kuru incir
|60,00
|63,50
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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