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Aydın Ticaret Borsası

AA, Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 60 lira, en yüksek 63,50 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 60 lira, en yüksek 63,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Natürel ham zeytinyağı37,8143,00
???????Kuru incir60,0063,50

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Hamster Coin, Ticaret, Aydın, Ekonomi, Haberler

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