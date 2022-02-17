Aydın Ticaret Borsası
AA, Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 58 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|42,25
|42,66
|Siyah salamura zeytin
|8,50
|8,50
|Kuru incir
|23,00
|58,00
|St1 mahlıç
|39,00
|40,50
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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