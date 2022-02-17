Aydın Ticaret Borsası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Ticaret Borsası

AA, Ferdi Uzun - Ekonomi
 - Güncelleme:
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 58 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı42,2542,66
Siyah salamura zeytin8,508,50
Kuru incir23,0058,00
St1 mahlıç39,0040,50

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Hamster Coin, Ticaret, Aydın, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title