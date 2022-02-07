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Aydın Ticaret Borsası

AA, Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 21,80 lira, en yüksek 64 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 21,80 lira, en yüksek 64 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir21,8064,00
Naturel ham zeytinyağı35,0039,00
St1 mahlıç41,0041,00

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Hamster Coin, Ticaret, Aydın, Ekonomi, Haber

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