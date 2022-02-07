Aydın Ticaret Borsası
AA, Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 21,80 lira, en yüksek 64 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 21,80 lira, en yüksek 64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|21,80
|64,00
|Naturel ham zeytinyağı
|35,00
|39,00
|St1 mahlıç
|41,00
|41,00
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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