Aydın Ticaret Borsası
AA, Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 32 lira, en yüksek 47 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 32 lira, en yüksek 47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|32,00
|47,00
|Naturel ham zeytinyağı
|35,90
|42,00
|Aydın memecik yeşil zeytin
|6,22
|8,77
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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