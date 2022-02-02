Aydın Ticaret Borsası
AA, Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 64 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|64,00
|64,00
|Natürel ham zeytinyağı
|42,25
|42,25
|St1 mahlıç
|37,00
|37,00
|Sıra mısır
|3,06
|3,23
|Salamuralık yeşil zeytin
|6,40
|10,00
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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