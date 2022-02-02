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Aydın Ticaret Borsası

AA, Ferdi Uzun - Ekonomi
 - Güncelleme:
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 64 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 64 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir64,0064,00
Natürel ham zeytinyağı42,2542,25
St1 mahlıç37,0037,00
Sıra mısır3,063,23
Salamuralık yeşil zeytin6,4010,00

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi

Hamster Coin, Ticaret, Aydın, Ekonomi, Haber

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