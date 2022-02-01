Aydın Ticaret Borsası
AA, Ferdi Uzun - Ekonomi
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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|23,00
|60,00
|Naturel ham zeytinyağı
|31,50
|40,00
|St1 mahlıç
|37,00
|37,00
|Sıra buğday
|3,60
|4,25
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi
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