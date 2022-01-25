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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 50 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir50,0050,00
Naturel ham zeytinyağı40,0041,75
St1 mahlıç27,0040,00

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri

Hamster Coin, Ticaret, Aydın, Ekonomi, Haber

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