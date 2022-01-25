Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 50 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|50,00
|50,00
|Naturel ham zeytinyağı
|40,00
|41,75
|St1 mahlıç
|27,00
|40,00
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
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