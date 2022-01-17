Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 21 lira, en yüksek 45 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 21 lira, en yüksek 45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|21,00
|45,00
|Siyah salamura zeytin
|11,00
|11,00
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
Ticaret, Aydın, Ekonomi, Haber
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500