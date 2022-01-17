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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 21 lira, en yüksek 45 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 21 lira, en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir21,0045,00
Siyah salamura zeytin11,0011,00

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri

Ticaret, Aydın, Ekonomi, Haber

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