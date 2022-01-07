Aydın Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 22,50 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 22,50 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir22,5040,00
Siyah salamura zeytin11,8811,88
Natürel zeytinyağı31,2943,00

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title