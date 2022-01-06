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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 42,75 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 42,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir42,7542,75
Sıra mısır3,053,15
Siyah salamura zeytin8,0011,00
St1 mahlıç29,0035,00

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AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri

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