Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 55 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|55,00
|55,50
|Siyah salamura zeytin
|11,88
|11,88
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AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
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