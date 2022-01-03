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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 43,50 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 43,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir25,0043,50
Siyah salamura zeytin12,5715,32
Naturel ham zeytinyağı40,0040,00

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AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri

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