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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir25,0050,00
Sıra buğday4,004,00
Natürel ham zeytinyağı34,0040,00
Aydın kestanesi30,1130,12

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AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri

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