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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 52 liradan satıldı.

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir23,0052,00
Naturel ham zeytinyağı31,5045,00
Yeşil salamura zeytin7,687,82
St1 mahlıç35,0035,00

AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri

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