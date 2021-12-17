Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 30 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 30 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|30,00
|40,00
|Sızma zeytinyağı
|34,20
|43,00
|Siyah salamura zeytin
|19,60
|23,46
|Dana eti karkas
|55,00
|63,85
|Sıra buğday
|4,60
|4,60
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
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