Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 21 lira, en yüksek 43 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 21 lira, en yüksek 43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|21,00
|43,00
|Salamuralık zeytin
|7,00
|7,00
|St1 mahlıç
|32,00
|32,50
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
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