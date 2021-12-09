Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 23,50 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 23,50 lira, en yüksek 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|23,50
|37,00
|Sızma zeytinyağı
|39,00
|40,00
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
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