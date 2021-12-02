Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 42,50 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 42,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|25,00
|42,50
|Sızma zeytinyağı
|36,25
|36,25
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
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