Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 27 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|27,00
|37,50
|Naturel ham zeytinyağı
|29,00
|29,00
|Siyah salamura zeytin
|6,70
|11,00
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
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