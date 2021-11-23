Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira 50 kuruştan, en yüksek 40 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira 50 kuruştan, en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|20,50
|40,00
|Sızma zeytinyağı
|32,00
|34,00
|Siyah salamura zeytin
|6,75
|12,14
|Kestane
|21,00
|41,00
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
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