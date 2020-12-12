Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılandırma uyarısı
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılandırma uyarısı

12.12.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:06
Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılandırma uyarısı

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kooperatif ve ortaklarının muaccel duruma düşen borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda uyarıda bulundu.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kooperatif ve ortaklarının muaccel duruma düşen borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda uyarıda bulundu.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatifler ve ortaklarının muaccel hale gelen borçlarının yeniden yapılandırılarak beş yıl süreyle taksitlendirilmesine dair 7256 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Taksitlendirmeden yararlanmak için borçlular ve/veya borçla ilgililerin 31 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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