Aydın Tabip Odası'nın olağan seçimli genel kurulu başladı
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Aydın Tabip Odası'nın olağan seçimli genel kurulu başladı

Aydın Tabip Odası'nın Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen olağan genel kurulu başladı.

Aydın Tabip Odası'nın olağan seçimli genel kurulu başladı
25.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:17

Aydın Tabip Odası'nın Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen olağan genel kurulu başladı. Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda hekimler sosyal mesafe kuralların ı azami derecede riayet etti.

Divan başkanlığını Dr. Ufuk Katkıcı'nın yaptığı kongrenin açılışında konuşan Aydın Tabip Odası Başkan ı Dr. Hakan Karagözlü, Nisan ayında yapılması gereken olağan genel kurulun Kovit 19 pandemisi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını bu nedenle kongrenin 3 ay gecikmeli yapıldığını söyledi.

Kendisiyle birlikte birçok arkadaşının görev süresinin sona erdiğini belirterek görevi yeni seçilecek yönetime devredeceklerini söyleyen Karagözlü, süreç boyunca kendilerine özveri ile çalışan yönetim kurulu üyelerine, oda sekreteryasına ve kendilerine destek olan eşlerine teşekkür etti.

Süreç içerisinde sağlık ortamında yaşanan olumsuzluklar ve sorunlarla uğraşırken, tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Başkan Karagözlü, "Bu süreçte birçok hekim arkadaşımızı ve sağlık çalışanımızı kaybettik. Onlara Allahtan rahmet, yakınlarına ve tıp camiasına baş sağlığı diliyorum. Gerçekten zor günler geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızı iyi koruyamadılar. Aydın ilinde vakaların az görülmesinin bir nedeni de belediyelerimizin üstün çabaları sonucudur. Aydın bünyesinde kurmuş olduğumuz Covit 19 izleme gurubunun hazırladığı uyarıcı broşürlerin dağıtımı afişlerin asılması eğitici videoların yayınlanması konusunda önemli katkıları oldu" dedi.

Konuşmasında yapılması planlanan 30 adet şehir hastanesinin kamuya 150 milyar dolar yük getireceğini belirterek, şehir içindeki hastanelerin korunması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 600 yatak üzerindeki hastanelerin rantabl olmadığını hem hastalar hem hekimler açısından olumsuzlukların olacağına işaret ettiğini ileri süren Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, "Hekimler Kamu hastanelerinde aşırı hasta yükü altında tükenmişlik yaşamakta emeğinin karşılığını alamamaktadır. Aile hekimlerimiz sözleşmeli ve güvencesiz çalışmaktadırlar.

Sağlıkta şiddet bu salgın döneminde hız kesmiş olsa da sağlık alanındaki en önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir""dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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