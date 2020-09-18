Aydın Tabip Odası'ndan "Tükeniyoruz" açıklaması
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Aydın Tabip Odası'ndan "Tükeniyoruz" açıklaması

Aydın Tabip Odası, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının takdir görmesi gerektiğini belirterek "Sağlık çalışanlarının tükeniyoruz feryadının yansımasını hainlik olarak değerlendirenlerin izanını vicdanınıza bırakıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Aydın Tabip Odası'ndan
18.09.2020 17:07 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:12

Aydın Tabip Odası, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının takdir görmesi gerektiğini belirterek "Sağlık çalışanlarının tükeniyoruz feryadının yansımasını hainlik olarak değerlendirenlerin izanını vicdanınıza bırakıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisinin hızının arttığı şu dönemde sağlık emekçilerine yönelik şiddet tırmanmaktayken, bir yandan yitirdiğimiz arkadaşlarımızın yasını tutup, yeminimize bağlı kalarak, halkın sağlığını önceleyerek, iyi hekimlikten ödün vermeden onurumuzla mücadele etmekteyiz. Bu mücadelenin, olmazsa olmazı, sağlık çalışanlarının olağanüstü koşullarını düzenlemek, sosyal, hukuki, tıbbi haklarını gözetmek her türlü şiddete karşı korumak ve Kovid-19'un meslek hastalığı ve iş kazası tanımına girmesini sağlamak, şehit olunduğunda gözlerini arkada bırakmayacak düzenlemeler yapmak ve tüm dünyanın gördüğü tecrübe ve birikimi için takdir edecekken, "Tükeniyoruz" feryadının yansımasını hainlik olarak değerlendirenlerin izanını vicdanıza bırakıyoruz. Tüm hekimlerimizi meslek odalarının yanında olmaya davet ederken, bizi destekleyen tüm sivil toplum Kurum ve Kuruluşlarına, meslektaşlarımıza ve kişilere teşekkür ediyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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