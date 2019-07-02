Aydın Tabip Odası'ndan Madımak açıklaması

AYDIN (İHA) – Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, 2 Temmuz 1993'de 33 kişinin hayatını kaybettiği Madımak Oteli yangının yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada; "2 Temmuz 1993 tarihinde, Pir Sultan Abdal'ı anmak üzere Sivas'a giden 33 insanın Madımak Oteli'nde yakılarak katledilmesi, Ortaçağ vahşetiyle Türkiye'nin aydınlığına, çağdaşlığına, demokrasi ve laikliğe, halkların kardeşliğine, bir arada yaşama kültürüne ve çok kültürlülüğe yapılan büyük bir saldırıydı. 26 yıl önce Madımak Oteli'nden yükselen alevler arasında çıkan çığlıklar kulaklarımızda, yangının alevleri yüreklerimizi yakmaya devam etmektedir.

Dünyanın her yerinde kitlesel olarak insan öldürülmesi insanlık suçu kapsamında değerlendirilerek zamanaşımı kuralı uygulanmazken, Sivas'da 33 kişiyi katledenler zamanaşımı nedeniyle davadan kurtuldular. Asil faillerin yakalanması ve Madımak'ın utanç müzesi olması dileğimizdir. 21. yüzyılda böyle ilkelliklerin olmaması ve en kutsal değerin insan yaşamı olduğu ilkesinin hep hatırlanması dileğiyle Sivas katliamını bir kez daha kınıyoruz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA