Aydın Tabip Odası İş Kazalarını Ele Alacak

Aydın Tabip Odası Yönetimi, sosyal sorumluluk projeleri etkinlikleri kapsamında 17 Kasım günü Aydın ve ülke genelindeki iş kazalarını ele alıyor.



Türkiye'nin iş kazaları miktarı açısından Avrupa'da birinci ve dünyanın 3. Ülkesi olarak kayıtlara geçtiğini belirten Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, "İş kazalarının çoğunluğunun ihmal ve gerekli önlemin alınmamasından kaynaklandığı bir gerçek. Bu konuya dikkat çekmek ve hangi iş olursa olsun alınacak basit önlemlerin bile nasıl hayati önem arz ettiğini anlatmak için bu etkinliği düzenledik. Aydın İnşaat Mühendisleri Odası ile ortaklaşa düzenlediğimiz "İş kazaları üzerine" adlı söyleşimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.



Etkinliğin 17 Kasım günü saat 18: 00'de Aydın Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşeceği ve konuşmacı olarak da bu konuda kitap yazan Gazeteci İsmail Saymaz'ın katılacağı belirtildi. - AYDIN