Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, son yolculuğuna uğurlandı

14.10.2020 23:52 | Son Güncelleme: 14.10.2020 23:56
Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse yenik düşen Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, Nazilli ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Korona virüse yenik düşen Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, Nazilli ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, Korona virüs tedavisi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayata gözlerini kapadı. Başkan Ülkü için, Nazilli ilçesi Koca Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen törene, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere siyasi parti il ve ilçe yöneticileri ile Ülkü'nün sevenleri katıldı. Nazilli İlçe Müftüsü Semai Bayrakçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ülkü'nün cenazesi Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN

Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas Manuel Fernandes
Daha Fazla Ekim Kadir Şeker Fahrettin Koca Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, son yolculuğuna uğurlandı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 23:56:35. #1.14#
title