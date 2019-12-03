Aydın Tabip Odası Başkanı Karagözlü Açıklaması

03.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:03

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü; '3 Aralık Engelliler Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye'de engellilere yönelik çeşitli alanlarda sevindirici çalışmaların yapıldığını ancak bu yapılanların yetersiz olduğunu söyledi. Özellikle sağlık ve ulaşım alanında yapılması gereken daha pek çok şeyin olduğunu belirten Başkan Karagözlü; "Engelliler için daha iyi bir sağlık mümkündür. Aydın Tabip Odası olarak, ilimizde engellilerin daha iyi şartlarda yaşaması ve hizmet alması için konunun tüm tarafları ile işbirliği içinde çalışmaları sürdürmeye hazırız" dedi.



Günümüzde bir milyardan fazla insanın bir çeşit engellilik hali ile yaşadığının tahmin edildiğini bu sayının Dünya nüfusunun yüzde 15'ine karşılık geldiğini kaydeden Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, "Ülkemizde de nüfusumuzun yüzde 9'una denk gelen 9 milyon engelli yaşamaktadır. Bu oranlar, yaşlanan nüfus ve kronik sağlık sorunlarındaki artış nedeniyle her geçen gün artmaktadır. Engellilerin yüzde 80'i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Zaten gelişmiş ülkelere göre eşitsizliklerin yaşandığı bu ülkelerde, engellik durumunda eşitsizlik derinleşmektedir. Bu durum, sadece sağlık alanında değil, eşitsizliği derinleştiren başta eğitim ve çalışma yaşamına katılım olmak üzere tüm alanlarda izlenmektedir" dedi.



"Engelli kişiler daha fazla bakıma muhtaçtır"



Engelli kişiler engelli olmayanlardan daha fazla bakıma muhtaç olduğunu ve ihtiyaçlarının daha az karşılandığını kaydeden Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü; "Daha az tedavi almakta, tarama programlarından daha az yararlanmaktadırlar. Engelli bireyler şiddete daha fazla maruz kalmaktadır. Engellilerde bazı hastalıklar daha fazla görülmekte ve yaşlanma süreci daha erken başlamaktadır. Engelliler sağlık hizmetlerine erişmeye çalıştıklarında çeşitli engeller ile karşılaşmaktadırlar. Sağlık hizmetlerinin ve ulaşımın uygun maliyetli olmaması, düşük gelirli ülkelerde sağlık hizmeti alamamalarının iki ana nedenidir. Engelli insanlar için uygun hizmetlerin olmaması da sağlık bakımında önemli bir engel oluşturmaktadır. Sağlık kurumlarında erişilemeyen tıbbi ekipman, yetersiz tabelalar, dar giriş kapıları, iç basamaklar, yetersiz banyo tesisleri ve erişilemeyen park alanları engellerden sadece bir kaçıdır. Sağlık hizmetleri erişilebilir hale getirilmelidir. Engellilik eğitimi tüm sağlık profesyonelleri için lisans ve sürekli eğitime entegre edilmelidir. Engelli insanların ihtiyaçları, karşılaştıkları engeller ve sağlık sorunları üzerine daha fazla araştırma yapılmalıdır" diyerek bu konuda üzerlerine düşen ne varsa Aydın Tabip Odası Yönetimi olarak yapmaya hazır olduklarını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA