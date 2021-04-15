Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Çıbık; "Pandemi ile mücadelede yerel pandemi kurulları oluşturulmalı "
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Çıbık; "Pandemi ile mücadelede yerel pandemi kurulları oluşturulmalı "

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Çıbık; 'Pandemi ile mücadelede yerel pandemi kurulları oluşturulmalı '
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada, "Pandemi ile mücadele yerel pandemi kurullarına devredilmelidir" dedi.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı açıklamada, "Pandemi ile mücadele yerel pandemi kurullarına devredilmelidir" dedi.

Başkan Çıbık açıklamasında, "Sağlığa bütüncül bakan toplum ve sağlık örgütlerinin katılımıyla dayanışma içerisinde yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır. Pandemi ile mücadele derhal geniş katılımlı yerel pandemi kurullarına devredilmelidir. Bu kurullara yerel yönetimler, sağlık emek ve meslek örgütleri ve toplum dahil edilmelidir. Bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmalarına hızla başlanıp, salgının ilk kaynağına ulaşılmalı bireyler hastalanmadan veya hastaneye gelmeden gerekli adımlar atılmalıdır" diye konuştu. - AYDIN

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Çıbık; 'Pandemi ile mücadelede yerel pandemi kurulları oluşturulmalı '

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Türker Ertürk Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Burak Deniz Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Metin Oktay Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Çıbık; "Pandemi ile mücadelede yerel pandemi kurulları oluşturulmalı "
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 18:18:50. #1.16#

title