AYDIN Sulama kanalına düşen otomobilde 25 saat kurtarılmayı bekledi

Sulama kanalına düşen otomobilde 25 saat kurtarılmayı bekledi (Görüntülerle yeniden)

AYDIN'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına düşen otomobil 25 saat sonra bulundu. Sürücü Hakkı Boyacı olay yerinde yaşamını yitirirken, boğazına kadar gelen suda hayatta kalarak eşinin cansız bedeniyle birlikte 25 saat kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı ise jandarma ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Didim'in Batıköy Mahallesi, Didim-Söke Karayolunda meydana geldi. Didim'in Balat Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek için 35 AGT 371 plakalı otomobilleriyle dün İzmir'den yola çıkan Hakkı Boyacı (77) ve Emine Boyacı (75) çiftçinin bulunduğu otomobil, dün saat 16.30'da İzmir-Aydın otoyolu Germencik gişelerinden çıktıktan sonra kayboldu. Boyacı çiftinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Çiftin geliş güzergahındaki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin Balat Mahallesi güzergahına gittiğini belirledi. Bölgede çiftin yakınlarıyla arama çalışması yapan ekipler, otomobili bugün saat 18.00 sıralarında DSİ'nin sulama kanalında buldu.

Suya giren jandarma ve vatandaşlar, sürücü Hakkı Boyacı'nın araç içindeki cesedine ulaştı. Su seviyesi boğazına kadar geldiği için hayatta kalmayı başaran ve su dolu kanalda eşinin cansız bedeniyle birlikte yaklaşık 25 saat kurtarılmayı bekleyen Emine Boyacı ise ekipler tarafından otomobilden çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan Hakkı Boyacı'nın cenazesi ise otopsi için Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA