Aydın, 'Söz Sizde' Dedi, Vatandaşın Sorunlarını Dinledi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Tokatköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. "Söz sizde" sloganıyla mahalle buluşmalarına devam eden Aydın, vatandaşa mikrofon uzattı, sorunlarını dinledi, "Beykoz'un turizm potansiyeli var, biz onu canlandıracağız" dedi.

AK Parti'nin mahalli seçimlerdeki sloganı "Söz sizde", Beykoz'da uygulanmaya başlandı. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarına aralıksız devam eden Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, bu bağlamda Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Beykoz'un en önemli sorunları dile getirildi. Başkan adayı Aydın, kendisine iletilen soruları dikkatle dinledi, kelimesi kelimesine not aldı. Murat Aydın'ın samimi yaklaşımıyla daha çok sohbet havasında geçen buluşma yaklaşık 2 saat sürdü. Burada konuşan Aydın, "Beykoz'un turizm potansiyeli var, biz onu canlandıracağız" dedi.

Beykoz'da gerçekleştirilecek projelerle turizmin canlandırılacağını söyleyen Aydın, "Burada istihdam alanları oluşturmamız lazım. Beykoz nereye yürüyecek, buranın ekonomisi nasıl olacak, burada yaşam nasıl daha kolay hale gelecek, insanlarımızı nasıl zenginleştireceğiz, gençlerimize nasıl iş bulacağız, bunlarla ilgili neler yapılabilir, bunları konuşacağız. Beykoz'da turizmi geliştirmek gerekir. Beykoz'un bu anlamda potansiyeli var. Burada mayısta başlayıp eylülün ilk haftasın kadar sürecek baston, balık, kiraz, cam, spor gibi birçok alanda festivaller yapacağız. Bu şekilde Beykoz'u gündeme getireceğiz. Burası turizmle anılacak. Yaz boyunca İstanbullu buraya gelecek, alışveriş yapacak. Çok güzel köylerimiz var. O köylerde küçük oteller yapılabilir. Turistler oraya gelecek, birkaç gece orada kalacak, kümese gidip yumurtasını tavuğun altından alacak sabah kahvaltısında onu pişirtecek, seradan domatesi toplayacak onunla menemen yapacak. Bu şekilde buradaki yerlilere yeni bir iş kapısı açılmış olacak" diye konuştu.

"Teşekkürün teminatı ay yıldızlı bayrağımızdır"

Gerçekleştirmeyi planladıkları tüm projelerin asıl gayesinin teşekkür almak olduğunu belirten Aydın, "Teşekkürün teminatı ay yıldızlı bayrağımızdır. Bayrağa yapılan hizmet, bir anlamda kendimize yaptığımız hizmettir. Ay yıldızlı bayrağımız bu gök kubbenin altında dalgalanmaya devam ettikçe biz dualar almaya devam edeceğiz. Duaların, teşekkürün teminatı bayrağımızdır. Bizlerin neslinin değerlerine bağlı olarak yaşayabilmesinin teminatı ay yıldızlı bayrağımızdır. Tüm bunların teminatı da bu milletin kucaklaşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkan adayı Aydın'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesinin ardından program sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA