Aydın-Söke kara yolunda kamyon devrildi: 1 yaralı
Aydın-Söke kara yolunun Sazlı Mahallesi girişinde kontrolden çıkan mobilya yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı.
Aydın-Söke kara yolunun Sazlı Mahallesi girişinde kontrolden çıkan mobilya yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eski Mezarlık mevkisinde Didim yönüne giden Mehmet Erdem yönetimindeki 35 MNB 94 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada Mehmet Erdem yaralandı. Kaza nedeniyle Aydın-Söke kara yolu trafiğe kapandı.
Erdem ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yol tek şeritten trafiğe açıldı.