Aydın Söke'deki 2 Çayda Setler Patlayınca Tarım Arazileri Sular Altında Kaldı

Söke'deki 2 çayda setler patlayınca tarım arazileri sular altında kaldı

Aydın'ın Söke ilçesinden geçen Sarıçay ve Kisir Çayı'nın 12 ayrı noktasındaki setler, şiddetli yağmurun da etkisiyle patladı. Bin dönümün üzerine tarım arazisi, sular altında kaldı.

Büyük Menderes Nehrini besleyen Sarıçay ve Kisir Çayı yağan aşırı yağmurlar nedeniyle 12 noktadan patladı. Taşan sular ovadaki birçok tarım arazisini sular altında bıraktı. Söke'nin kırsal Kisir Mahallesi'nin yakınlarından geçen Sarıçay ve Kisir Çayı'da kurulu setler, bugün şiddetini artıran yağmurun etkisiyle patladı. 12 ayrı setin patladığı belirtilirken, bin dönüm ekili olmayan arazi sular altında kaldı.

Kisir Muhtarı Baki Suna, Son yağan yağmurlar, çayların taşmasına neden oldu. Kisir Çayı pek çok noktadan patlak verdi. Patlama neticesinde mahallemizdeki dere yatağında olan evler kurtuldu. Eğer patlamalar olmasaydı, sular tarım arazileri yerine mahallemize gelecekti. Belki de şu an Kisir Mahallesi sular altında kalmış olacaktı. Bin dönümü aşkın tarım arazisi sular altında kaldı. Yağmurlar devam ediyor. Eğer bir çözüm bulamazsak ne olacağı belli değil. DSİ yetkililerine de bilgi verildi. Bu yırtılan yerlere en kısa zamanda dolgu yapılarak, can ve mal güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz dedi.

Kaynak: DHA