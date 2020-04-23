AYDIN Sokağa çıkma yasağında DJ'den mini konser
Sokağa çıkma yasağında DJ'den mini konserAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde DJ Muhammed Ağlayan (27), sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlara moral vermek için oturduğu dairenin balkonundan şarkılar çaldı.
23.04.2020 23:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:42
Sokağa çıkma yasağında DJ'den mini konser
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde DJ Muhammed Ağlayan (27), sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlara moral vermek için oturduğu dairenin balkonundan şarkılar çaldı.
Kaynak: DHA